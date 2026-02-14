14 de fevereiro de 2026
CERCO AO TRÁFICO

Tropa de elite da PM prende traficante com drogas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (13) durante patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.

A abordagem ocorreu por volta das 23h10 no bairro Dom Pedro 2°. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram o suspeito com grande quantidade de drogas prontas para a venda.

Drogas apreendidas

Com o homem, foram apreendidos: 1.422 eppendorfs contendo cocaína; 215 porções de “dry”; 112 porções de skunk; 90 invólucros de “ice”.

Segundo a PM, os entorpecentes estavam embalados e prontos para comercialização. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de São José, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

