Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (13) durante patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.
A abordagem ocorreu por volta das 23h10 no bairro Dom Pedro 2°. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram o suspeito com grande quantidade de drogas prontas para a venda.
Drogas apreendidas
Com o homem, foram apreendidos: 1.422 eppendorfs contendo cocaína; 215 porções de “dry”; 112 porções de skunk; 90 invólucros de “ice”.
Segundo a PM, os entorpecentes estavam embalados e prontos para comercialização. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de São José, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.