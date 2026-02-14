Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (13) durante patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.

A abordagem ocorreu por volta das 23h10 no bairro Dom Pedro 2°. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram o suspeito com grande quantidade de drogas prontas para a venda.

Drogas apreendidas