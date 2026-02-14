Uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de um suspeito de tráfico e na apreensão de quase 18 quilos de drogas na tarde desta sexta-feira (13), na região central de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.
A ação foi realizada por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante a chamada “Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas”, com apoio de equipes da Rocam, Radiopatrulhamento, Baep Canil e do Setor de Inteligência.
Denúncia levou à operação
Segundo a PM, a ocorrência teve início após denúncia feita pelo telefone 190, informando que um homem seria responsável pelo abastecimento de drogas na região. As equipes se deslocaram até o endereço indicado.
Com autorização do morador, os policiais realizaram vistoria no imóvel e encontraram cadernos com anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro em espécie e diversos eppendorfs vazios de cocaína no quintal.
Com o apoio do cão farejador Skull, do Baep Canil, houve indicação positiva para presença de entorpecentes. Em um imóvel abandonado anexo à residência, os policiais localizaram grande quantidade de drogas.
Drogas apreendidas
Ao todo, foram apreendidos: 1.025 porções de skank; 102 porções de maconha a granel; 72 pedaços de maconha; 7 tijolos de maconha; 3.865 eppendorfs com cocaína; 3.912 eppendorfs com pedras de crack; 7 cadernos com anotações do tráfico; R$ 280 em dinheiro.
O total de drogas apreendidas soma 17,910 quilos, segundo a Polícia Militar.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado.