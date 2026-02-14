Uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de um suspeito de tráfico e na apreensão de quase 18 quilos de drogas na tarde desta sexta-feira (13), na região central de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.

A ação foi realizada por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante a chamada “Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas”, com apoio de equipes da Rocam, Radiopatrulhamento, Baep Canil e do Setor de Inteligência.

Denúncia levou à operação