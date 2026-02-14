Um homem de 54 anos morreu afogado na manhã desta sexta-feira (14) em um lago localizado dentro de uma propriedade particular na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros foram informados de que a vítima havia pulado no lago, mergulhado e não retornado à superfície.