Um homem de 54 anos morreu afogado na manhã desta sexta-feira (14) em um lago localizado dentro de uma propriedade particular na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros foram informados de que a vítima havia pulado no lago, mergulhado e não retornado à superfície.
As equipes iniciaram imediatamente as buscas subaquáticas. Após os trabalhos de varredura, o corpo foi localizado no lago.
A área ficou sob responsabilidade do policiamento até a chegada da perícia técnica, que deve apurar as circunstâncias do afogamento. As causas do ocorrido ainda serão investigadas. O nome da vítima não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.