14 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LAGOINHA

ATENÇÃO: Homem morre afogado em lago no Vale; corpo é resgatado

Por Da redação | Lagoinha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Um homem de 54 anos morreu afogado na manhã desta sexta-feira (14) em um lago localizado dentro de uma propriedade particular na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros foram informados de que a vítima havia pulado no lago, mergulhado e não retornado à superfície.

As equipes iniciaram imediatamente as buscas subaquáticas. Após os trabalhos de varredura, o corpo foi localizado no lago.

A área ficou sob responsabilidade do policiamento até a chegada da perícia técnica, que deve apurar as circunstâncias do afogamento. As causas do ocorrido ainda serão investigadas. O nome da vítima não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários