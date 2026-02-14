14 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SORTE GRANDE

Milionário! Apostador de Cruzeiro ganha R$ 19 milhões na Quina

Por Jesse Nascimento | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um apostador de Cruzeiro faturou R$ 19.641.652,34 ao acertar sozinho as cinco dezenas da Quina no sorteio de sexta-feira (13), com uma aposta simples de R$ 3 feita em lotérica da cidade.

Segundo a Caixa, o jogo foi registrado na Lotérica Mantiqueira, na Vila Canevari.

O sortudo de Cruzeiro registrou um jogo simples (5 números) e acertou as dezenas sorteadas no concurso 6.953. A Caixa não divulga o nome do ganhador.

Resultado da Quina 6953: as dezenas sorteadas foram 07 - 22 - 35 - 58- 63.
2 acertos: 159.436 apostas ganhadoras — R$ 4,38 (cada)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários