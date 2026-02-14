Um apostador de Cruzeiro faturou R$ 19.641.652,34 ao acertar sozinho as cinco dezenas da Quina no sorteio de sexta-feira (13), com uma aposta simples de R$ 3 feita em lotérica da cidade.

Segundo a Caixa, o jogo foi registrado na Lotérica Mantiqueira, na Vila Canevari.

O sortudo de Cruzeiro registrou um jogo simples (5 números) e acertou as dezenas sorteadas no concurso 6.953. A Caixa não divulga o nome do ganhador.