O São José Basketball perdeu por 79 a 70 para o Flamengo na noite desta sexta-feira (13), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Após vencer o Vasco, também no Rio, o São José, sob comando do técnico Chris Ahmed, não conseguiu novo triunfo e sofreu a décima rodada no campeonato, onde já tem 17 triunfos, se mantendo em sétimo lugar. E o time carioca, com 21 vitórias e quatro derrotas, divide a liderança com o Pinheiros.