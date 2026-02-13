O São José Basketball perdeu por 79 a 70 para o Flamengo na noite desta sexta-feira (13), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Após vencer o Vasco, também no Rio, o São José, sob comando do técnico Chris Ahmed, não conseguiu novo triunfo e sofreu a décima rodada no campeonato, onde já tem 17 triunfos, se mantendo em sétimo lugar. E o time carioca, com 21 vitórias e quatro derrotas, divide a liderança com o Pinheiros.
Na próxima rodada, os joseenses recebem o Corinthians na outra sexta-feira (20), a partir das 20h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
O São José até começou bem, com uma cesta de três pontos de Adyel logo no primeiro ataque. No entanto, o Flamengo, com um elenco mais qualificado, virou o placar ainda no primeiro quarto e abriu vantagem. No fim do período, os cariocas tinham 14 pontos de frente: 31 a 17.
No segundo quarto, o time da região não conseguiu diminuir tanto a vantagem, mas ao menos não deixou o time rubro-negro escapar tanto. E reduziu pra 12 pontos, indo para o intervalo com placar de 50 a 38 para o Flamengo.
Após o intervalo, o São José conseguiu melhorar um pouco mais e descontou mais dois pontos da vantagem dos flamenguistas. E foi para o último quarto do jogo com 10 pontos atrás no marcador: 64 a 54.
E, nos dez minutos finais, os joseenses tentaram uma pressão para reduzir a diferença, mas não conseguiram. O Flamengo, com mais opção de rodagem no elenco, conseguiu manter a vantagem e até ampliou o placar em determinado momento.