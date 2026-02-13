A saída da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, nesta sexta-feira (13), foi marcada por emoção e alívio. Depois de um mês de internação, o pequeno Cícero, que nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação, finalmente foi para casa nos braços da mãe, a professora de francês Nadine Lencione Narezi.

Com 2,7 quilos, o bebê deixa o hospital como símbolo de superação. Para Nadine, o momento representa o início de uma nova fase — construída com coragem, fé e apoio recebido durante toda a gestação e internação.