VIDA

Nadine comemora alta do filho após 30 dias na UTI neonatal em SJC

Por Da Região | São José dos Campos
A saída da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, nesta sexta-feira (13), foi marcada por emoção e alívio. Depois de um mês de internação, o pequeno Cícero, que nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação, finalmente foi para casa nos braços da mãe, a professora de francês Nadine Lencione Narezi.

Com 2,7 quilos, o bebê deixa o hospital como símbolo de superação. Para Nadine, o momento representa o início de uma nova fase — construída com coragem, fé e apoio recebido durante toda a gestação e internação.

Nadine viveu a maior parte da vida fora do país. Ela se mudou de São José dos Campos aos 10 anos e morou em Portugal e na França. Mesmo com a vida estruturada no exterior, nutria o desejo de voltar. “Sempre quis construir minha família no Brasil”, conta.

A decisão de retornar veio em março de 2025. Poucos meses depois, em julho, recebeu a notícia da gravidez. “Ser mãe era um sonho antigo. Descobrir que estava grávida já no Brasil foi muito especial”, relembra.

Sem familiares por perto — a mãe e outros parentes vivem fora do país —, Nadine realizou o pré-natal na UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro 2. Ela destaca o acolhimento que recebeu desde o início. “Fui tratada com muito carinho. Isso fez toda a diferença, principalmente porque eu estava sozinha aqui.”

Cícero nasceu no dia 14 de janeiro, após um trabalho de parto prematuro. A internação na UTI Neonatal durou 30 dias. Segundo Nadine, o suporte foi além do atendimento médico. “Não foi só a equipe do parto. Tive apoio de enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais. Foi um cuidado completo.”

A professora afirma que o acolhimento impactou diretamente sua segurança e tranquilidade durante o período delicado. “Quando a mãe se sente amparada, isso reflete no bebê. No leite, na recuperação, em tudo.”

Com experiência em hospitais públicos da França e de Portugal, Nadine diz que ficou surpresa com o atendimento recebido no Brasil. “Aqui senti calor humano. Lá fora, o atendimento é mais frio. O SUS (Sistema Único de Saúde) garante acesso e cuidado. Isso é um privilégio.”

Agora, em casa com o filho, ela celebra a nova rotina e faz um desejo simples: “Que ele cresça com orgulho de ser brasileiro.”

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence é uma unidade da Prefeitura de São José dos Campos, administrada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

