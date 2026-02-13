Dois dias antes de atirar contra os próprios filhos e tirar a própria vida, o secretário de Governo Thales Machado, de 40 anos, publicou um vídeo nas redes sociais no qual exaltava a família e a trajetória política. A gravação voltou a circular após a tragédia registrada na madrugada de quinta-feira (12).
O caso ocorreu em um condomínio residencial em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás, Thales atirou contra os filhos, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, dentro de casa e, em seguida, disparou contra si.
No vídeo, gravado dentro de um veículo, ele se apresenta aos seguidores e afirma ter decidido falar após questionamentos de moradores. “Sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sarah”, diz em um trecho, ao destacar que construía a família na cidade onde nasceu e foi criado.
Ao longo da gravação, o então secretário também menciona a atuação política e a relação com o prefeito Dione Araújo (União Brasil), de quem era genro. Ele afirma que trabalhava pela cidade e que pretendia compartilhar mais sobre sua história nos dias seguintes.
Miguel morreu no mesmo dia do crime. Benício chegou a passar por cirurgia e ficou internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu e morreu na sexta-feira (13). O velório do filho mais velho foi marcado por forte comoção.
Após o ocorrido, também foi divulgada uma carta atribuída a Thales, publicada em rede social, na qual ele pedia desculpas a familiares e relatava problemas no casamento. A motivação do crime ainda é investigada, e a polícia não divulgou detalhes oficiais sobre a dinâmica dos fatos.
Thales Machado era considerado uma figura conhecida na política local e tinha o nome cogitado para disputar as eleições deste ano, com possibilidade de concorrer a deputado estadual ou federal. O caso segue sob investigação.