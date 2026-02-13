Dois dias antes de atirar contra os próprios filhos e tirar a própria vida, o secretário de Governo Thales Machado, de 40 anos, publicou um vídeo nas redes sociais no qual exaltava a família e a trajetória política. A gravação voltou a circular após a tragédia registrada na madrugada de quinta-feira (12).

O caso ocorreu em um condomínio residencial em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás, Thales atirou contra os filhos, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, dentro de casa e, em seguida, disparou contra si.