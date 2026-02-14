A morte de Guilherme Leal, de 27 anos, provocou forte comoção em Guaratinguetá. Conhecido como “Gui”, ele foi lembrado nas redes sociais como um “menino de ouro”, em meio a inúmeras mensagens de carinho e despedida publicadas por amigos e familiares.

O falecimento ocorreu na quarta-feira (12). A notícia foi compartilhada pela família em uma publicação que trazia as datas de nascimento, em 10 de dezembro de 1998, e de morte, em 12 de fevereiro de 2026, acompanhadas de uma mensagem de fé.