A estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, foi encontrada morta e sem roupas em uma área de mata. Segundo a Polícia Civil, ela foi estrangulada com o cabo de um carregador de celular. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante e confessou o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado na terça-feira (10), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um morador encontrou a vítima no matagal e acionou a Polícia Militar pelo 190. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.