A estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, foi encontrada morta e sem roupas em uma área de mata. Segundo a Polícia Civil, ela foi estrangulada com o cabo de um carregador de celular. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante e confessou o crime.
O corpo foi localizado na terça-feira (10), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um morador encontrou a vítima no matagal e acionou a Polícia Militar pelo 190. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.
No local, investigadores apreenderam um notebook, um celular, um carregador e uma mochila com roupas. De acordo com o delegado André Luiz Cândido Ribeiro, há indícios de que Vanessa tenha sido vítima de violência sexual antes de ser morta. A suspeita é de que ela tenha sido enforcada com o fio do carregador.
O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em Betim, para exames que devem confirmar as circunstâncias da morte. Conforme a polícia, como os pertences da jovem estavam no local, a hipótese de latrocínio foi descartada, reforçando a linha de investigação de estupro seguido de homicídio.
O suspeito, Ítalo Jefferson da Silva, de 43 anos, foi preso na quinta-feira (12), em Carmo do Cajuru, também em Minas Gerais. Ele foi localizado dentro de um trem que seguia de Itaúna para Divinópolis. Após a identificação, os policiais solicitaram a parada da composição. O homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido.
À polícia, ele confessou ter estuprado e matado a estudante e afirmou que a vítima foi escolhida de forma aleatória. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ítalo já cumpriu pena por tráfico, furto, roubo e estupro. Ele estava em regime semiaberto domiciliar desde dezembro do ano passado. Somadas, as condenações anteriores ultrapassam 38 anos de prisão. O suspeito deve responder agora pelo novo homicídio.