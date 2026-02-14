Condenada a 10 anos de prisão nos Estados Unidos por participação em duas mortes, a brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, pediu desculpas às famílias das vítimas durante a audiência de sentença. “Sei que meu remorso não trará paz a vocês. Me perdi em um relacionamento e deixei meus valores e princípios para trás”, declarou.
Natural de Jacareí, Juliana foi sentenciada nesta sexta-feira (13) pela juíza Penney S. Azcarate, do Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia. Ela admitiu envolvimento na morte de Joseph Ryan e participação no assassinato de Christine Banfield, esposa de seu então patrão, Brendan Banfield.
O crime ocorreu em fevereiro de 2023, na região de Frying Pan. À época, Juliana trabalhava como babá para a família. Segundo a acusação, ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Banfield, que era agente federal.
De acordo com as investigações, os dois teriam criado um perfil falso em uma plataforma voltada a fetiches sexuais para atrair Joseph Ryan até a residência do casal. Conforme depoimento prestado em juízo, Banfield atirou contra Ryan e esfaqueou a esposa no quarto. Juliana afirmou que disparou contra Ryan ao perceber que ele ainda estava vivo.
Acordo reduziu pena
Inicialmente, Juliana poderia enfrentar até 40 anos de prisão. Após meses sem se pronunciar, ela firmou um acordo com a Promotoria, declarando-se culpada por homicídio culposo — acusação reduzida — e se comprometendo a colaborar no processo contra Banfield.
A promotoria chegou a recomendar que a pena considerasse o tempo já cumprido, o que poderia resultar em liberdade imediata. A juíza, no entanto, aplicou a pena máxima prevista no acordo: 10 anos de prisão.