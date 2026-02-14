Condenada a 10 anos de prisão nos Estados Unidos por participação em duas mortes, a brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, pediu desculpas às famílias das vítimas durante a audiência de sentença. “Sei que meu remorso não trará paz a vocês. Me perdi em um relacionamento e deixei meus valores e princípios para trás”, declarou.

Natural de Jacareí, Juliana foi sentenciada nesta sexta-feira (13) pela juíza Penney S. Azcarate, do Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia. Ela admitiu envolvimento na morte de Joseph Ryan e participação no assassinato de Christine Banfield, esposa de seu então patrão, Brendan Banfield.