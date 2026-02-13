14 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Aos 9 anos, ela tenta furtar loja e ameaça vítimas com canivete

Por Da Redação | Três Lagoas (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Aos 9 anos, ela tenta furtar loja e ameaça vítimas com canivete
Aos 9 anos, ela tenta furtar loja e ameaça vítimas com canivete

Uma loja de colchões foi alvo de uma tentativa de furto nesta semana, e a principal suspeita é uma criança de aproximadamente 9 a 10 anos. Segundo a proprietária, a menina teria ameaçado funcionárias com um estilete após ter a venda de panos de prato recusada.

O caso ocorreu na Rua Paranaíba, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a empresária Karen Raiane Rodrigues Lopes Ramos, a criança entrou no estabelecimento oferecendo panos de prato a uma vendedora.

Diante da negativa, a menina teria sacado um estilete e ameaçado duas mulheres que estavam na loja. As vítimas reagiram, conseguiram conter a criança e tomar o objeto.

Ainda conforme relato da empresária, antes de sair, a menina pegou uma garrafa de água e fez novas ameaças. Karen pediu ajuda a comerciantes vizinhos. A mãe da criança estava na calçada e teria afirmado que a situação não passava de uma brincadeira, versão contestada pelas funcionárias.

Nas redes sociais, a empresária relatou o episódio. Comentários apontam que outras ocorrências semelhantes teriam sido registradas na cidade, envolvendo oferta de panos de prato e tentativas de furto após a recusa. A mesma menina também teria sido flagrada em uma ótica tentando levar uma armação e um celular.

A Polícia Militar foi acionada e investiga o caso. Segundo a corporação, há registro de delitos semelhantes na região, possivelmente praticados por um grupo.

