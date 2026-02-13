Uma loja de colchões foi alvo de uma tentativa de furto nesta semana, e a principal suspeita é uma criança de aproximadamente 9 a 10 anos. Segundo a proprietária, a menina teria ameaçado funcionárias com um estilete após ter a venda de panos de prato recusada.

O caso ocorreu na Rua Paranaíba, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a empresária Karen Raiane Rodrigues Lopes Ramos, a criança entrou no estabelecimento oferecendo panos de prato a uma vendedora.