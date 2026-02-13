14 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

Matou o companheiro com tiro na cara após briga por cachorro

Por Da Redação | Peruíbe (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante na noite de segunda-feira (9) suspeita de matar o companheiro com um tiro no rosto após uma discussão. A briga, segundo informações da polícia, teria começado por causa de um cachorro de estimação.

O caso aconteceu no bairro Jardim Veneza, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, mesmo ferido, o homem conseguiu chegar até uma base móvel da Polícia Militar para pedir ajuda. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Após receberem a informação de que a suspeita ainda estava na região, policiais foram até o endereço indicado e localizaram a mulher. Durante a abordagem, ela confessou ter atirado no companheiro durante a discussão.

A arma utilizada foi apreendida, e exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística. A ocorrência foi registrada como homicídio na Delegacia de Peruíbe.

