Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante na noite de segunda-feira (9) suspeita de matar o companheiro com um tiro no rosto após uma discussão. A briga, segundo informações da polícia, teria começado por causa de um cachorro de estimação.

O caso aconteceu no bairro Jardim Veneza, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, mesmo ferido, o homem conseguiu chegar até uma base móvel da Polícia Militar para pedir ajuda. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu.