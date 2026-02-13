Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta e decapitada na noite de quinta-feira (12). O principal suspeito é o próprio pai da jovem, que também foi localizado sem vida. O caso é investigado como crime seguido de morte do autor.

O fato ocorreu em Irará, na Bahia. A adolescente foi encontrada na Rua das Orquídeas, no loteamento Flor do Campo, ao lado de uma machadinha. Já o homem foi localizado morto na área externa de uma residência.