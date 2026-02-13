14 de fevereiro de 2026
MORTE

Adeus, Vitor: jovem morre aos 29 anos no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Vitor Honorato, 29 anos
Vitor Honorato, 29 anos

Foi confirmada nesta sexta-feira (13) a morte de Vitor Honorato, 29 anos, em Potim. A notícia gerou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.

Em nota de despedida, foi compartilhada uma mensagem bíblica do livro de 2 Timóteo 4:7-8. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.”

Amigos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens. “Você estava se despedindo, né... Descansa em paz, meu amigo. Estudamos juntos por muito tempo. Deus o receba”, escreveu um amigo.

Familiares também manifestaram pesar e pediram orações neste momento de dor.

Velório e sepultamento.

O velório aconteceu até às 16h na Avenida Geraldo de Oliveira Portes, 812, em Potim.

O sepultamento aconteceu no cemitério de Guaratinguetá.

Segundo amigos, Vitor vinha sofrendo com problemas de saúde e teve complicações no rim.

