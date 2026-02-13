Foi confirmada nesta sexta-feira (13) a morte de Vitor Honorato, 29 anos, em Potim. A notícia gerou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.

Em nota de despedida, foi compartilhada uma mensagem bíblica do livro de 2 Timóteo 4:7-8. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.”