O corpo de uma mulher que estava desaparecida havia quatro dias foi encontrado enterrado em uma cova rasa na noite de sábado (9). A vítima foi identificada como Ana Paula Lacerda Alves, de 40 anos, e apresentava ferimentos provocados por faca.
O caso ocorreu nas dunas de Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, o corpo estava coberto por areia quando foi localizado.
Familiares informaram que Ana Paula era técnica de enfermagem, estava separada e vivia em uma casa na praia junto com uma irmã. O desaparecimento havia sido registrado dias antes.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. O velório aconteceu nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jardim Celestial, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.