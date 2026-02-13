14 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Ana Paula, 41 anos, é encontrada morta após 4 dias desaparecida

Por Da Redação | Gravataí (RS)
Ana Paula Lacerda Alves
Ana Paula Lacerda Alves

O corpo de uma mulher que estava desaparecida havia quatro dias foi encontrado enterrado em uma cova rasa na noite de sábado (9). A vítima foi identificada como Ana Paula Lacerda Alves, de 40 anos, e apresentava ferimentos provocados por faca.

O caso ocorreu nas dunas de Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, o corpo estava coberto por areia quando foi localizado.

Familiares informaram que Ana Paula era técnica de enfermagem, estava separada e vivia em uma casa na praia junto com uma irmã. O desaparecimento havia sido registrado dias antes.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. O velório aconteceu nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jardim Celestial, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

