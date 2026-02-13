14 de fevereiro de 2026
Flávia Bacelar, jornalista de 31 anos, morre vítima de câncer

Por Da Redação | Teresina (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
A jornalista Flávia Bacelar morreu na noite de quinta-feira (12), conforme informou o Sindjor-PI (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí). A causa da morte não foi divulgada.

Flávia faleceu em Teresina. A confirmação foi feita por meio de nota publicada pelo sindicato, que lamentou a perda e prestou solidariedade a familiares e amigos.

Formada em Jornalismo pela UFPI (Universidade Federal do Piauí), ela atuava na área de assessoria de comunicação e produção de conteúdo para redes sociais.

