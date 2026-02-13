A jornalista Flávia Bacelar morreu na noite de quinta-feira (12), conforme informou o Sindjor-PI (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí). A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Flávia faleceu em Teresina. A confirmação foi feita por meio de nota publicada pelo sindicato, que lamentou a perda e prestou solidariedade a familiares e amigos.