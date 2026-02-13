Um menino de 8 anos morreu na noite de quinta-feira (12) após ser atingido e prensado por um carro que desceu desgovernado na garagem de casa. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu em Analândia, no interior de São Paulo. Segundo relato do padrasto à polícia, Theo Henrique brincava no quintal quando entrou no veículo estacionado e teria soltado o freio de mão.
O carro, que estava parado, ficou em ponto morto e começou a descer pelo quintal de terra. A suspeita é de que o menino quisesse movimentar o automóvel para abrir espaço e andar de bicicleta na garagem.
Desgovernado, o veículo colidiu contra uma pilastra do portão e prensou a criança contra a estrutura. Os responsáveis informaram que estavam dentro da residência no momento do acidente.
Theo foi levado ao hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. De acordo com a médica que prestou atendimento, o menino apresentava múltiplas fraturas, hemorragias, hematomas pelo corpo, deformidades nos braços e pupilas dilatadas.
O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Delegacia de Rio Claro, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública.
Com informações do Metrópoles