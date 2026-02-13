Um menino de 8 anos morreu na noite de quinta-feira (12) após ser atingido e prensado por um carro que desceu desgovernado na garagem de casa. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu em Analândia, no interior de São Paulo. Segundo relato do padrasto à polícia, Theo Henrique brincava no quintal quando entrou no veículo estacionado e teria soltado o freio de mão.