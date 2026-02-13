Um homem de 45 anos foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (11) após tentar entrar na casa da mãe durante a madrugada. A principal suspeita é de que ele tenha morrido por asfixia ao ficar preso na janela do imóvel.
O caso foi registrado em Araguari, no Triângulo Mineiro, na Avenida Mato Grosso, bairro Miranda. O corpo foi localizado por volta das 8h pelo irmão da vítima, que acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo familiares, o homem não morava mais na residência e teria tentado acessar o interior do imóvel durante a madrugada. Para alcançar a janela da cozinha, ele utilizou um móvel como apoio.
Ele conseguiu passar parcialmente pela abertura, ficando com a cabeça e um dos braços para dentro da casa. No entanto, teria perdido o equilíbrio e o suporte, permanecendo suspenso na estrutura. O móvel foi encontrado caído no chão.
O médico do Samu confirmou a morte no local. A Polícia Militar e a Polícia Civil também atenderam a ocorrência. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi retirado pela 2ª Companhia de Bombeiros Militar.