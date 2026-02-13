14 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

Cláudia, 53 anos, é achada morta em casa e marido é preso

Por Da Redação | Maçambará (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Cláudia Rosane Casseres da Cunha
Cláudia Rosane Casseres da Cunha

Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quinta-feira (12), e o companheiro dela acabou preso em flagrante, suspeito de feminicídio. A vítima não apareceu para trabalhar, o que despertou a preocupação de colegas, que decidiram ir até a residência.

O caso ocorreu em Maçambará, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, Cláudia Rosane Casseres da Cunha era servidora da prefeitura e teve a ausência notada ainda no início do expediente.

Preocupados, colegas foram até o imóvel e encontraram a porta apenas encostada. Ao entrarem, localizaram Cláudia já sem sinais vitais.

O companheiro da vítima foi preso suspeito de cometer o crime. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio.

