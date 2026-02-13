Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quinta-feira (12), e o companheiro dela acabou preso em flagrante, suspeito de feminicídio. A vítima não apareceu para trabalhar, o que despertou a preocupação de colegas, que decidiram ir até a residência.

O caso ocorreu em Maçambará, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, Cláudia Rosane Casseres da Cunha era servidora da prefeitura e teve a ausência notada ainda no início do expediente.