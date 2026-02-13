A brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, natural de Jacareí, no Vale do Paraíba, foi condenada nesta sexta-feira (13) a 10 anos de prisão nos Estados Unidos por participação em um duplo homicídio ocorrido em 2023, no estado da Virgínia.

Juliana admitiu envolvimento na morte de Joseph Ryan e na participação no assassinato de Christine Banfield, esposa de seu então patrão e amante, Brendan Banfield.