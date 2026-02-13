A organização ChildFund Brasil alerta pais e responsáveis sobre o aumento da vulnerabilidade de crianças e adolescentes durante o período de Carnaval.
Os especialistas afirmam que os riscos abrangem tanto o ambiente físico quanto o digital, recomendando que as famílias evitem a exposição excessiva de imagens dos filhos em redes sociais.
Estatísticas e perigos
Estatísticas do Disque 100 reforçam a preocupação: no Carnaval de 2024, foram registrados mais de 26 mil casos suspeitos de crimes contra menores.
O perigo se torna maior pela baixa vigilância no ambiente virtual. De acordo com um estudo do ChildFund, apenas 35% dos jovens possuem supervisão parental ao fazer uso da internet. A mesma pesquisa revela que 54% dos adolescentes entre 13 e 18 anos relataram já ter sofrido algum tipo de violência sexual online.
Além do ambiente público e digital, cerca de 85% das situações de abuso e violência ocorrem no ambiente domiciliar e são cometidas por pessoas próximas ou de confiança da família.
O que fazer
Para minimizar riscos, a orientação é desativar a geolocalização e restringir a privacidade de fotos e vídeos, evitando o uso dos conteúdos por redes criminosas.
Para combater esses crimes, as autoridades reforçam o uso do Disque 100.
O canal gratuito funciona 24 horas e aceita denúncias baseadas em suspeitas, sem a necessidade de apresentação imediata de provas, encaminhando os casos diretamente aos órgãos municipais competentes para investigação.