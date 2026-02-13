A cidade de São José dos Campos será sede da inédita corrida DCTA RUN AIRPORT SJK no dia 10 de maio de 2026.
O evento esportivo terá como diferencial um percurso realizado parcialmente na pista de pouso do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, com largada e chegada posicionadas junto à sala de embarque.
O acesso ao local será feito pelo portão do Memorial Aeroespacial Brasileiro, localizado na rua Dra. Tânia Lis Tizzoni Nogueira, no Parque Martin Cerere.
Os atletas podem optar pelas distâncias de 5 km ou 10 km.
Inscrições
As inscrições devem ser efetuadas pelo site da organizadora, K10Marketing Esportivo.
O primeiro lote de inscrições segue até o dia 6 de março pelo valor de R$ 135, sofrendo reajustes progressivos nos meses seguintes.
Atletas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência possuem direito a 50% de desconto, mediante comprovação legal via e-mail.
A idade mínima para participação é de 14 anos para a prova menor e 16 anos para o trajeto mais longo, sendo que menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis.
Kits
O kit de participação inclui camiseta, sacochila, numeral de peito com chip e medalha de participação para quem completar a prova.
A retirada dos materiais deverá ser feita em datas e locais a serem divulgados futuramente no Instagram da organização, sendo obrigatória a apresentação de documento original.
Premiação
Os cinco primeiros colocados na classificação geral de ambas as distâncias receberão um troféu.