A cidade de São José dos Campos será sede da inédita corrida DCTA RUN AIRPORT SJK no dia 10 de maio de 2026.

O evento esportivo terá como diferencial um percurso realizado parcialmente na pista de pouso do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, com largada e chegada posicionadas junto à sala de embarque.

