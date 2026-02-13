A Prefeitura de São José dos Campos montou um esquema especial de trânsito para os próximos dias de Carnaval.

Além dos bloqueios nos locais de concentração, agentes de mobilidade realizarão interdições temporárias de algumas vias para passagem de blocos carnavalescos e durante o desfile das escolas de samba. As vias serão liberadas imediatamente após a dispersão.

Blocos

Confira bloqueios para a passagem dos blocos: