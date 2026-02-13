A Prefeitura de São José dos Campos montou um esquema especial de trânsito para os próximos dias de Carnaval.
Além dos bloqueios nos locais de concentração, agentes de mobilidade realizarão interdições temporárias de algumas vias para passagem de blocos carnavalescos e durante o desfile das escolas de samba. As vias serão liberadas imediatamente após a dispersão.
Blocos
Confira bloqueios para a passagem dos blocos:
- Bloco Sô Fia da Vida (13 de fevereiro): o entorno da Praça João Mendes será interditado a partir das 17h, com o início do desfile marcado para as 18h.
- Bloco Pirô Piraquara (14 de fevereiro): a interdição da rua Rubião Júnior começa às 08h30, com desfile às 10h.
- Bloco Galinha d’Angola (15 de fevereiro): uma das maiores concentrações ocorre no Parque Vicentina Aranha. A rua Prudente Meireles de Moraes será interditada a partir das 5h30. O desfile começa às 10h.
- Bloco Capivara Neon (15 de fevereiro): Iterdição em frente à Coletoria começa às 14h, com o desfile saindo às 15h.
Via Oeste (14, 15 e 17 de fevereiro): A Via Oeste ficará totalmente interditada das 9h às 23h durante os três dias de evento. O bloqueio será no trecho entre a avenida Major Miguel Naked e a rotatória da Farma Conde Arena.
Desfile das Escolas de Samba
No domingo de Carnaval, o centro da cidade terá alterações profundas entre as 15h e 3h. A reserva de vagas em diversas ruas começa já à meia-noite.
As principais vias afetadas são:
- Rua Senador Salgado Filho, avenida Dr. Nelson D’Ávila e rua XV de Novembro (no trecho entre a Av. Dr. João Guilhermino e a Rua Sebastião Humel).
- Ruas Dolzani Ricardo, Francisco Paes, Rubião Júnior e Cel. José Monteiro também terão trechos bloqueados ou com proibição de estacionamento para viabilizar o desfile.
A recomendação para os motoristas é evitar o quadrilátero central durante horários de pico dos blocos e utilizar rotas alternativas.