DESPEDIDA

Adeus, Kelliane: jovem morre após complicações no Vale

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Kelliane Jamilly Madruga Braga
Kelliane Jamilly Madruga Braga

Lorena amanheceu em luto nesta sexta-feira (13) com a confirmação da morte da jovem Kelliane Jamilly Madruga Braga.

De acordo com informações divulgadas por familiares e pelo Blog Lorena News, Kelliane estava com a saúde debilitada e precisou passar por uma cirurgia de urgência para a troca de uma válvula do coração. Antes do procedimento, ela havia pedido orações para que tudo corresse bem.

Infelizmente, após a cirurgia, a jovem não resistiu.

A notícia causou forte comoção nas redes sociais e entre moradores da cidade. Amigos e familiares lamentaram a perda precoce de Kelliane, descrita como uma jovem cheia de sonhos e projetos.

