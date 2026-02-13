Lorena amanheceu em luto nesta sexta-feira (13) com a confirmação da morte da jovem Kelliane Jamilly Madruga Braga.
De acordo com informações divulgadas por familiares e pelo Blog Lorena News, Kelliane estava com a saúde debilitada e precisou passar por uma cirurgia de urgência para a troca de uma válvula do coração. Antes do procedimento, ela havia pedido orações para que tudo corresse bem.
Infelizmente, após a cirurgia, a jovem não resistiu.
A notícia causou forte comoção nas redes sociais e entre moradores da cidade. Amigos e familiares lamentaram a perda precoce de Kelliane, descrita como uma jovem cheia de sonhos e projetos.