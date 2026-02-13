Prefeitura.

À Justiça, a Prefeitura alegou que, como não impugnou o edital dentro do prazo previsto, a Verge "anuiu tacitamente com todas as regras editalícias, inclusive com o modelo de proposta de preços que agora, convenientemente, ataca de forma oblíqua". "Se a impetrante [Verge] entendia que o Anexo II era incompleto ou insuficiente para a formulação da proposta de preços, deveria ter arguido tal falha no momento oportuno. Não o tendo feito, operou-se a preclusão, devendo prevalecer a presunção de que o modelo fornecido era apto e suficiente para a apresentação das ofertas".

A Prefeitura argumentou também que o edital estabeleceu que a proposta de preços deveria ser "apresentada apenas com as informações constantes do Anexo II", e que o "Anexo II, por sua vez, não continha campo destinado à indicação do percentual de repasse do desconto-padrão de agência". "Portanto, para fins de julgamento, classificação e definição da proposta mais vantajosa conforme as regras deste edital, a informação sobre o repasse do desconto-padrão é irrelevante".

A Prefeitura ainda afirmou que "a desclassificação de três licitantes, num universo de quatro classificadas na fase técnica, com base em um formalismo excessivo e não amparado na literalidade do modelo de proposta, atentaria violentamente contra o princípio da competitividade e o interesse público", já que "a Administração pública tem o dever de buscar a proposta mais vantajosa, o que pressupõe a manutenção do maior número possível de competidores aptos".