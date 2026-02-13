Um motoboy de 20 anos, identificado pelas iniciais K.H.J.F., foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12) portando um revólver calibre .32 municiado, durante um evento de Carnaval, na avenida Presidente Vargas, na Vila Paraíba, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu após denúncia de populares que se encontravam no evento.

Ocorrência