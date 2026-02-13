Um motoboy de 20 anos, identificado pelas iniciais K.H.J.F., foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12) portando um revólver calibre .32 municiado, durante um evento de Carnaval, na avenida Presidente Vargas, na Vila Paraíba, em Guaratinguetá.
A prisão ocorreu após denúncia de populares que se encontravam no evento.
Ocorrência
Policiais realizavam patrulhamento no local com apoio da fiscalização de posturas do município quando receberam as informações e realizaram um cerco na arquibancada onde o suspeito, trajando uma camiseta verde, se encontrava.
Parte da equipe permaneceu na parte inferior da estrutura, enquanto outros agentes subiram para a abordagem.
Ao notar a aproximação policial, o homem demonstrou nervosismo e arremessou um objeto sob a arquibancada.
O item foi localizado por um dos policiais e identificado como um revólver calibre .32, da marca Taurus, com seis munições intactas.
A arma possuía numeração aparente e não apresentava sinais de adulteração.
Prisão e liberação
K.H.J.F. recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
Foi necessário o uso de algemas devido à grande aglomeração de pessoas e ao risco de fuga.
No plantão policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.650, considerando que o indiciado não possui antecedentes criminais.
O valor foi pago por um familiar, e ele foi liberado mediante alvará de soltura, devendo responder ao processo em liberdade.
A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas para perícia.
O caso será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.