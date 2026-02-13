13 de fevereiro de 2026
PORTE ILEGAL DE ARMA

Motoboy é preso armado em evento de Carnaval em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Revólver apreendido durante evento de Carnaval em Guaratinguetá
Revólver apreendido durante evento de Carnaval em Guaratinguetá

Um motoboy de 20 anos, identificado pelas iniciais K.H.J.F., foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12) portando um revólver calibre .32 municiado, durante um evento de Carnaval, na avenida Presidente Vargas, na Vila Paraíba, em Guaratinguetá.

A prisão ocorreu após denúncia de populares que se encontravam no evento.

Ocorrência

Policiais realizavam patrulhamento no local com apoio da fiscalização de posturas do município quando receberam as informações e realizaram um cerco na arquibancada onde o suspeito, trajando uma camiseta verde, se encontrava.

Parte da equipe permaneceu na parte inferior da estrutura, enquanto outros agentes subiram para a abordagem.

Ao notar a aproximação policial, o homem demonstrou nervosismo e arremessou um objeto sob a arquibancada.

O item foi localizado por um dos policiais e identificado como um revólver calibre .32, da marca Taurus, com seis munições intactas.

A arma possuía numeração aparente e não apresentava sinais de adulteração.

Prisão e liberação

K.H.J.F. recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Foi necessário o uso de algemas devido à grande aglomeração de pessoas e ao risco de fuga.

No plantão policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.650, considerando que o indiciado não possui antecedentes criminais.

O valor foi pago por um familiar, e ele foi liberado mediante alvará de soltura, devendo responder ao processo em liberdade.

A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

O caso será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

