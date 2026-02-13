13 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO IMPACTO

Homem e adolescente são flagrados com drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da Operação Impacto
Apreensões da Operação Impacto

Em patrulhamento da Operação Impacto em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas, na quinta-feira (12).

A abordagem ocorreu no bairro Jardim Tamandaré.

Ocorrência

Ao perceberem a presença da equipe, a dupla tentou fugir dispensando uma sacola no interior de um veículo, mas foi alcançada.

Em busca pessoal e vistoria veicular foram localizadas e apreendidas porções de drogas, sendo:

  • 690 porções de cocaína (divididas entre pinos e embalagens a vácuo);
  • 110 porções de maconha (embalagens ziplock e pinos);
  • oito porções de haxixe;
  • seis frascos de lança-perfume;
  • um tijolo, dois pedaços grandes e 250 porções de crack (prontas para venda);

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos equipamentos, dinheiro e anotações, sendo:

  • duas bases de carregamento;
  • dois aparelhos celulares;
  • uma balança de precisão;
  • um rádio comunicador (HT);
  • uma folha com anotações de contabilidade do tráfico;
  • R$ 120 em espécie;

Ambos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.

