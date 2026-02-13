Em patrulhamento da Operação Impacto em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas, na quinta-feira (12).
A abordagem ocorreu no bairro Jardim Tamandaré.
Ocorrência
Ao perceberem a presença da equipe, a dupla tentou fugir dispensando uma sacola no interior de um veículo, mas foi alcançada.
Em busca pessoal e vistoria veicular foram localizadas e apreendidas porções de drogas, sendo:
- 690 porções de cocaína (divididas entre pinos e embalagens a vácuo);
- 110 porções de maconha (embalagens ziplock e pinos);
- oito porções de haxixe;
- seis frascos de lança-perfume;
- um tijolo, dois pedaços grandes e 250 porções de crack (prontas para venda);
Além dos entorpecentes, também foram apreendidos equipamentos, dinheiro e anotações, sendo:
- duas bases de carregamento;
- dois aparelhos celulares;
- uma balança de precisão;
- um rádio comunicador (HT);
- uma folha com anotações de contabilidade do tráfico;
- R$ 120 em espécie;
Ambos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.