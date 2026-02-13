Em patrulhamento da Operação Impacto em Guaratinguetá, policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas, na quinta-feira (12).

A abordagem ocorreu no bairro Jardim Tamandaré.

Ocorrência