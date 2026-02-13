Policiais Militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram um cultivo doméstico de maconha no bairro Jardim Paraíba, em Jacareí.

O responsável foi conduzido à delegacia, mas liberado posteriormente.

