Policiais Militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram um cultivo doméstico de maconha no bairro Jardim Paraíba, em Jacareí.
O responsável foi conduzido à delegacia, mas liberado posteriormente.
A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (12), após o recebimento de uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “Nego Velho” cultivava maconha em sua residência na rua São Mateus.
Abordagem
Ao passarem em frente ao imóvel, os policiais visualizaram o suspeito, identificado como W. A. B. S., de 38 anos , fumando um cigarro de maconha junto ao portão.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem arremessou e apagou o cigarro, mas admitiu o uso da substância.
Durante a averiguação, um pé de maconha foi avistado em um vaso no corredor da casa. O suspeito confessou a propriedade da planta e indicou a existência de outras em um terreno nos fundos, próximo a um galinheiro.
Apreensão
Foram apreendidas aproximadamente sete plantas de Cannabis com peso total de 550 g de massa vegetal.
Os exemplares foram apresentados sem o sistema radicular, o que dificultou a distinção entre caules e ramificações devido ao estágio juvenil das plantas.
Tratava-se de um plantio rudimentar, sem aparatos técnicos. Também não foram localizados instrumentos de fracionamento, registros contábeis ou qualquer outro elemento que indicasse destinação comercial da substância.
Condução
Apesar de W. A. B. S. possuir antecedentes por tráfico de drogas, a conduta foi enquadrada no Artigo 28, § 1º da Lei nº 11.343/06, referente ao cultivo para consumo pessoal.
O material foi apreendido e ele foi liberado mediante assinatura de um termo de compromisso de comparecimento em juízo.