'Chefão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) e apelidado de 'rei do tráfico', o criminoso conhecido como Salomão foi preso em Caçapava durante operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), realizada nesta última quinta-feira (12).
Salomão é apontado como um dos principais fornecedores de drogas do Vale do Paraíba. Contra ele havia mandado de prisão temporária. No momento da abordagem, em uma área rural de Caçapava, também foi lavrado flagrante por tráfico de drogas. Outro homem que estava no local foi detido.
Batizada de Operação “Salomão”, a ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática, Baep e equipes da Polícia Civil.
Mandados de busca foram cumpridos em Caraguatatuba, Jundiaí e Caçapava. Inicialmente, o investigado não foi localizado nos endereços apurados. Após novas diligências, os policiais chegaram até o imóvel na zona rural, onde ocorreu a prisão.
Investigação sobre abastecimento de drogas
Segundo a Deic, “Salomão” é investigado por coordenar o fornecimento de entorpecentes em larga escala para traficantes do Vale e de outras cidades da região.
A suspeita é de que ele ocupasse posição estratégica na cadeia de distribuição, atuando como elo entre fornecedores e pontos de venda. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema.