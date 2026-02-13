'Chefão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) e apelidado de 'rei do tráfico', o criminoso conhecido como Salomão foi preso em Caçapava durante operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), realizada nesta última quinta-feira (12).

Salomão é apontado como um dos principais fornecedores de drogas do Vale do Paraíba. Contra ele havia mandado de prisão temporária. No momento da abordagem, em uma área rural de Caçapava, também foi lavrado flagrante por tráfico de drogas. Outro homem que estava no local foi detido.