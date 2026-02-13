O 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deflagrou a "Operação Impacto" no município de Jacareí.
As ações, com início na quinta-feira (12), tiveram como objetivo reforçar o policiamento ostensivo, inibir práticas criminosas e ampliar a sensação de segurança da população local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ofensiva teve o apoio de equipes de Radiopatrulhamento, Força Tática, Rocam e Policiamento com Bicicletas.
Além do efetivo terrestre, a operação contou com monitoramento aéreo, por meio de drones, em suporte estratégico às abordagens.
Como resultado das diligências, foram presos três homens procurados pela Justiça. Além disso, houve apreensão de porções de maconha, uma pistola da marca Browning, calibre .765, 12 unidades de munição calibre 9mm, cinco de calibre .32 e três de calibre .380.
Todo o material e os detidos foram encaminhados ao plantão policial para as devidas providências legais.