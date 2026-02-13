13 de fevereiro de 2026
SEGURANÇA PÚBLICA

'Operação Impacto' prende 3 e apreende arma e drogas em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação Impacto em Jacareí
Operação Impacto em Jacareí

O 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deflagrou a "Operação Impacto" no município de Jacareí.

As ações, com início na quinta-feira (12), tiveram como objetivo reforçar o policiamento ostensivo, inibir práticas criminosas e ampliar a sensação de segurança da população local.

A ofensiva teve o apoio de equipes de Radiopatrulhamento, Força Tática, Rocam e Policiamento com Bicicletas.

Além do efetivo terrestre, a operação contou com monitoramento aéreo, por meio de drones, em suporte estratégico às abordagens.

Como resultado das diligências, foram presos três homens procurados pela Justiça. Além disso, houve apreensão de porções de maconha, uma pistola da marca Browning, calibre .765, 12 unidades de munição calibre 9mm, cinco de calibre .32 e três de calibre .380.

Todo o material e os detidos foram encaminhados ao plantão policial para as devidas providências legais.

