O 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deflagrou a "Operação Impacto" no município de Jacareí.

As ações, com início na quinta-feira (12), tiveram como objetivo reforçar o policiamento ostensivo, inibir práticas criminosas e ampliar a sensação de segurança da população local.

