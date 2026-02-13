13 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

PM localiza e prende homem procurado por roubo em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um foragido da Justiça, procurado pelo crime de roubo, foi localizado e preso no bairro Parque das Rodovias, em Lorena.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Operação Impacto por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na quinta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Abordado em virtude de um mandado de prisão em aberto, ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários