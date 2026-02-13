Um foragido da Justiça, procurado pelo crime de roubo, foi localizado e preso no bairro Parque das Rodovias, em Lorena.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Operação Impacto por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na quinta-feira (12).

