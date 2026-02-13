Motoristas enfrentaram congestionamento na manhã desta sexta-feira (13), véspera de Carnaval, na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

Por volta das 9h, o fluxo de veículos era intenso no sentido Rio de Janeiro. A situação era mais crítica na pista marginal que dá acesso à região sul da cidade, onde o tráfego chegou a ficar praticamente travado.