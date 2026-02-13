13 de fevereiro de 2026
TRÂNSITO

AGORA: Trânsito intenso marca manhã de sexta em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Gabriela Susana
Trânsito intenso na Dutra
Trânsito intenso na Dutra

Motoristas enfrentaram congestionamento na manhã desta sexta-feira (13), véspera de Carnaval, na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

Por volta das 9h, o fluxo de veículos era intenso no sentido Rio de Janeiro. A situação era mais crítica na pista marginal que dá acesso à região sul da cidade, onde o tráfego chegou a ficar praticamente travado.

O aumento no volume de veículos é atribuído à saída para o feriado prolongado de Carnaval, período em que muitos motoristas deixam a região em direção ao Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também ao Rio de Janeiro.

Além disso, o fechamento de um trecho da Via Oeste, em São José dos Campos, contribuiu para o agravamento do congestionamento.

A via funciona como rota alternativa para motoristas que seguem de Jacareí para São José, o que acabou concentrando ainda mais veículos na Dutra.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção e, se possível, planejem rotas alternativas até a normalização do tráfego.

