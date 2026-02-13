Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento da Operação Impacto, prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas em Lorena.
A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (12) e resultou na apreensão de cocaína, crack e maconha.
O suspeito foi abordado e em busca pessoal e no local, foram encontrados e apreendidos:
- 40 eppendorfs de cocaína;
- 24 pedras de crack;
- 20 sachês de cocaína;
- 15 porções de maconha;
- R$ 15 em espécie;
O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.