Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento da Operação Impacto, prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas em Lorena.

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (12) e resultou na apreensão de cocaína, crack e maconha.

