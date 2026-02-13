Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso na avenida Armando D’Oliveira Cobra, no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (12), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

