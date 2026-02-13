Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso na avenida Armando D’Oliveira Cobra, no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (12), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele foi abordado e em consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão civil em seu desfavor com validade até 2029.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.