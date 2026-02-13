13 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

SJC: Procurado por pensão alimentícia é detido no Jd. Aquarius

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso na avenida Armando D’Oliveira Cobra, no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (12), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ele foi abordado e em consulta aos sistemas, constatou-se a existência de um mandado de prisão civil em seu desfavor com validade até 2029.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso à disposição da Justiça.

