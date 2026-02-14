Pedestres flagraram uma briga entre duas mulheres na noite de sábado (7), na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.

O incidente, que envolveu agressões físicas graves, exigiu a intervenção imediata da GCM (Guarda Civil Municipal).

