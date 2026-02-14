14 de fevereiro de 2026
AGRESSÃO

Mulheres se agridem em via pública e GCM aparta briga; VEJA VÍDEO

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Mulheres se agridem na Avenida da Praia
Pedestres flagraram uma briga entre duas mulheres na noite de sábado (7), na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.

O incidente, que envolveu agressões físicas graves, exigiu a intervenção imediata da GCM (Guarda Civil Municipal).

O vídeo, gravado por testemunhas, registra o momento em que as envolvidas trocam socos, chutes e puxões de cabelo.

Em um trecho das imagens, é possível ver uma das mulheres batendo a cabeça da outra contra o asfalto repetidas vezes.

