Pedestres flagraram uma briga entre duas mulheres na noite de sábado (7), na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.
O incidente, que envolveu agressões físicas graves, exigiu a intervenção imediata da GCM (Guarda Civil Municipal).
O vídeo, gravado por testemunhas, registra o momento em que as envolvidas trocam socos, chutes e puxões de cabelo.
Em um trecho das imagens, é possível ver uma das mulheres batendo a cabeça da outra contra o asfalto repetidas vezes.