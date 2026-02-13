Um homem foi preso e drogas foram apreendidas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na quinta-feira (12).
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um veículo com três ocupantes trafegando em desacordo com as normas de trânsito.
Ao perceber a presença policial, o condutor acelerou e tentou simular uma pane mecânica ao estacionar.
Durante a abordagem e vistoria veicular, foi encontrada uma pochete contendo 0,56 grama de haxixe e 1,77 grama de maconha.
Um dos ocupantes assumiu a posse dos entorpecentes.
Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.