13 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Maconha e haxixe: homem é preso com drogas na pochete

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas
Drogas apreendidas

Um homem foi preso e drogas foram apreendidas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos, na quinta-feira (12).

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um veículo com três ocupantes trafegando em desacordo com as normas de trânsito.

Ao perceber a presença policial, o condutor acelerou e tentou simular uma pane mecânica ao estacionar.

Durante a abordagem e vistoria veicular, foi encontrada uma pochete contendo 0,56 grama de haxixe e 1,77 grama de maconha.

Um dos ocupantes assumiu a posse dos entorpecentes.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

