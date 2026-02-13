A Viep (Vigilância Epidemiológica) de Ubatuba confirmou que, na última segunda-feira (9),128 casos de dengue e 11 de chikungunya no município foram registrados.

O balanço também aponta preocupação com a baixa adesão à vacina entre jovens de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha.

Dados da Vacinação