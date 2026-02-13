A Viep (Vigilância Epidemiológica) de Ubatuba confirmou que, na última segunda-feira (9),128 casos de dengue e 11 de chikungunya no município foram registrados.
O balanço também aponta preocupação com a baixa adesão à vacina entre jovens de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha.
Dados da Vacinação
A cobertura vacinal na cidade apresenta índices abaixo do esperado:
- 1ª dose: 34% (2.041 doses aplicadas);
- 2ª dose: 14,21% (855 doses aplicadas).
A administração atribui a baixa adesão à resistência de alguns responsáveis em autorizar a imunização dos adolescentes.
Para reverter o cenário, a Secretaria de Saúde mantém estratégias de busca ativa, horários estendidos e vacinação em escolas.
Ações de Combate
O Centro de Controle de Endemias intensificou as visitas domiciliares e nebulizações para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti.
A prefeitura reforça as orientações essenciais aos moradores:
- Eliminar recipientes que acumulem água (pneus, pratos de plantas e garrafas);
- Manter caixas d’água vedadas e ralos limpos;
- Utilizar repelente e permitir a entrada de agentes de saúde para vistorias.
Denúncias de focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone (12) 3834-2323.