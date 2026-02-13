13 de fevereiro de 2026
SAÚDE PÚBLICA

Ubatuba tem alta em casos de dengue e resistência à vacinação

Por Da redação | Ubatuba
Reprodução/Agência UFC
Mosquito Aedes Aegypti, vetor da dengue
Mosquito Aedes Aegypti, vetor da dengue

A Viep (Vigilância Epidemiológica) de Ubatuba confirmou que, na última segunda-feira (9),128 casos de dengue e 11 de chikungunya no município foram registrados.

O balanço também aponta preocupação com a baixa adesão à vacina entre jovens de 10 a 14 anos, público-alvo da campanha.

Dados da Vacinação

A cobertura vacinal na cidade apresenta índices abaixo do esperado:

  • 1ª dose: 34% (2.041 doses aplicadas);
  • 2ª dose: 14,21% (855 doses aplicadas).

A administração atribui a baixa adesão à resistência de alguns responsáveis em autorizar a imunização dos adolescentes.

Para reverter o cenário, a Secretaria de Saúde mantém estratégias de busca ativa, horários estendidos e vacinação em escolas.

Ações de Combate

O Centro de Controle de Endemias intensificou as visitas domiciliares e nebulizações para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A prefeitura reforça as orientações essenciais aos moradores:

  • Eliminar recipientes que acumulem água (pneus, pratos de plantas e garrafas);
  • Manter caixas d’água vedadas e ralos limpos;
  • Utilizar repelente e permitir a entrada de agentes de saúde para vistorias.

Denúncias de focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone (12) 3834-2323.

