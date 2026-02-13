Na manhã desta sexta-feira (13), um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba.
A equipe foi acionada por volta das 6h10 para atender a uma ocorrência em uma adega localizada na avenida Sinézio Vitório Paes, no bairro Porto Novo.
Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o próprio proprietário já havia iniciado o combate às chamas, tentando conter o fogo até a chegada da equipe especializada.
Os bombeiros realizaram o combate ao incêndio, efetuando os procedimentos necessários para a extinção completa e garantindo a segurança da área.
Não houve feridos.