13 de fevereiro de 2026
EMERGÊNCIA

Incêndio atinge adega em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bombeiros atuando na extinção de incêndio em adega de Caraguatatuba
Bombeiros atuando na extinção de incêndio em adega de Caraguatatuba

Na manhã desta sexta-feira (13), um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba.

A equipe foi acionada por volta das 6h10 para atender a uma ocorrência em uma adega localizada na avenida Sinézio Vitório Paes, no bairro Porto Novo.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o próprio proprietário já havia iniciado o combate às chamas, tentando conter o fogo até a chegada da equipe especializada.

Os bombeiros realizaram o combate ao incêndio, efetuando os procedimentos necessários para a extinção completa e garantindo a segurança da área.

Não houve feridos.

