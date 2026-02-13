Na manhã desta sexta-feira (13), um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba.

A equipe foi acionada por volta das 6h10 para atender a uma ocorrência em uma adega localizada na avenida Sinézio Vitório Paes, no bairro Porto Novo.

