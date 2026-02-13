13 de fevereiro de 2026
FORÇA TÁTICA

Jacareí: PM apreende arma de suspeito de envolvimento com tráfico

Divulgação/ 41º BPM-I
Pistola e munições apreendidas em Jacareí
Policiais militares do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma pistola e munições pertencentes a um homem com suposto envolvimento no tráfico de drogas em Jacareí.

A ação ocorreu na quinta-feira (12) após denúncia de que o suspeito mantinha o armamento no bairro Parque Meia Lua.

Em diligência ao local, a equipe da Força Tática  localizou uma pistola da marca Browning, calibre .765, 12 munições calibre 9 mm, cinco munições calibre .32 e três munições calibre .380; todo material sem registro legal.

O proprietário não foi localizado, mas foi indiciado e responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo,  previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).

