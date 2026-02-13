Policiais militares do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma pistola e munições pertencentes a um homem com suposto envolvimento no tráfico de drogas em Jacareí.

A ação ocorreu na quinta-feira (12) após denúncia de que o suspeito mantinha o armamento no bairro Parque Meia Lua.

