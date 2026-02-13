Policiais militares do 41° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam uma pistola e munições pertencentes a um homem com suposto envolvimento no tráfico de drogas em Jacareí.
A ação ocorreu na quinta-feira (12) após denúncia de que o suspeito mantinha o armamento no bairro Parque Meia Lua.
Em diligência ao local, a equipe da Força Tática localizou uma pistola da marca Browning, calibre .765, 12 munições calibre 9 mm, cinco munições calibre .32 e três munições calibre .380; todo material sem registro legal.
O proprietário não foi localizado, mas foi indiciado e responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).