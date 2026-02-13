13 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAAE

Jacareí recebe obra de R$ 7,5 milhões para abastecimento de água

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Estação de tratamento em Jacareí
Estação de tratamento em Jacareí

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) deu início à construção da adutora "Altos de Santana", em Jacareí.

A obra deve solucionar a intermitência no abastecimento da região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com investimento de R$ 7,5 milhões, a construção da adutora beneficiará cerca de 90 mil moradores.

A rede de 2,7 km de extensão será executada via método não destrutivo, um tipo de tecnologia que evita escavações, reduzindo o impacto na rotina da população e o tempo de conclusão.

O traçado da rede se inicia no cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Cônego José Bento e finaliza no Booster Altos de Santana, no Jardim Califórnia, localizado na Rodovia Geraldo Scavone.

O cronograma prevê a entrega final em setembro de 2026.

A entrega vai reforçar a segurança hídrica local, garantindo maior estabilidade no fornecimento de água para os bairros atendidos pelo sistema e reduzindo os problemas de falta d'água na região

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários