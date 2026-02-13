O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) deu início à construção da adutora "Altos de Santana", em Jacareí.

A obra deve solucionar a intermitência no abastecimento da região leste da cidade.

