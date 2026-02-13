O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) deu início à construção da adutora "Altos de Santana", em Jacareí.
A obra deve solucionar a intermitência no abastecimento da região leste da cidade.
Com investimento de R$ 7,5 milhões, a construção da adutora beneficiará cerca de 90 mil moradores.
A rede de 2,7 km de extensão será executada via método não destrutivo, um tipo de tecnologia que evita escavações, reduzindo o impacto na rotina da população e o tempo de conclusão.
O traçado da rede se inicia no cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Cônego José Bento e finaliza no Booster Altos de Santana, no Jardim Califórnia, localizado na Rodovia Geraldo Scavone.
O cronograma prevê a entrega final em setembro de 2026.
A entrega vai reforçar a segurança hídrica local, garantindo maior estabilidade no fornecimento de água para os bairros atendidos pelo sistema e reduzindo os problemas de falta d'água na região