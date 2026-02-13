Um homem com mandado de prisão em aberto desde 2023 foi detido pela Polícia Municipal na Rua da Praia, em São Sebastião, após ser identificado pelo sistema de monitoramento da cidade.

A captura ocorreu por meio da tecnologia de reconhecimento facial do programa Smart São Sebá, que cruzou as imagens captadas na via pública com o banco de dados do Poder Judiciário.

