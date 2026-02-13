13 de fevereiro de 2026
Foragido desde 2023 é preso após reconhecimento facial

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem com mandado de prisão em aberto desde 2023 foi detido pela Polícia Municipal na Rua da Praia, em São Sebastião, após ser identificado pelo sistema de monitoramento da cidade.

A captura ocorreu por meio da tecnologia de reconhecimento facial do programa Smart São Sebá, que cruzou as imagens captadas na via pública com o banco de dados do Poder Judiciário.

Após o alerta emitido pelo centro de inteligência, os agentes da Polícia Municipal realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do suspeito.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

