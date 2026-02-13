Duas mulheres se envolveram em uma luta corporal que mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) e atraiu a atenção de pedestres na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.

O incidente ocorreu na noite de sábado (7).

