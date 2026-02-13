13 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

GCM separa briga de mulheres na orla de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Mulheres brigam e são separadas pela GCM
Mulheres brigam e são separadas pela GCM

Duas mulheres se envolveram em uma luta corporal que mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) e atraiu a atenção de pedestres na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.

O incidente ocorreu na noite de sábado (7).

A briga foi gravada por testemunhas e mostra as mulheres se agredindo com socos, pontapés e puxões de cabelo.

Durante o confronto, uma das envolvidas teve a cabeça batida contra o chão repetidas vezes.

O embate só foi interrompido com a chegada de dois agentes da GCM.

Mesmo com a presença dos guardas, as mulheres ofereceram resistência, exigindo intervenção direta para que fossem separadas.

Apesar da gravidade das agressões, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das envolvidas ou se o caso foi encaminhado para registro policial.

