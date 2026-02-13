Um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar Ambiental na última terça-feira (10), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba.

A prisão ocorreu durante o patrulhamento da Operação Verão/Impacto (Carnaval Vermelho) por uma equipe do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco), pertencente à 3ª Companhia do 3º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência