Um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar Ambiental na última terça-feira (10), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba.
A prisão ocorreu durante o patrulhamento da Operação Verão/Impacto (Carnaval Vermelho) por uma equipe do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco), pertencente à 3ª Companhia do 3º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Após uma denúncia, a equipe abordou o suspeito e, em consulta aos sistemas, confirmou que ele possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.
O foragido foi levado ao distrito policial local e permanece detido e à disposição da Justiça.