Suspeitos de envolvimento em roubo foram detidos pela equipe do GTAM (Grupo Tático com Moto) na região leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (12), após o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar um veículo utilizado como "cavalo" em um crime ocorrido em Taubaté.

