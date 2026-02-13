Suspeitos de envolvimento em roubo foram detidos pela equipe do GTAM (Grupo Tático com Moto) na região leste de São José dos Campos.
A prisão ocorreu nesta quinta-feira (12), após o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar um veículo utilizado como "cavalo" em um crime ocorrido em Taubaté.
Diante das informações, os agentes intensificaram as buscas e realizaram a abordagem.
Durante a revista no automóvel, a equipe encontrou diversos apetrechos utilizados em atividades criminosas, além do armamento supostamente utilizado no delito.
Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante.
Permanecem detidos e à disposição da Justiça.