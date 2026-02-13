13 de fevereiro de 2026
ZONA LESTE

GTAM de SJC prende suspeitos de roubo em Taubaté

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Gtam
Apreensões com suspeitos em São José dos Campos
Apreensões com suspeitos em São José dos Campos

Suspeitos de envolvimento em roubo foram detidos pela equipe do GTAM (Grupo Tático com Moto) na região leste de São José dos Campos.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (12), após o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar um veículo utilizado como "cavalo" em um crime ocorrido em Taubaté.

Diante das informações, os agentes intensificaram as buscas e realizaram a abordagem.

Durante a revista no automóvel, a equipe encontrou diversos apetrechos utilizados em atividades criminosas, além do armamento supostamente utilizado no delito.

Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante.

Permanecem detidos e à disposição da Justiça.

