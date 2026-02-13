Um homem com mais de 40 anos de condenação e histórico criminal foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba.
A detenção ocorreu durante patrulhamento preventivo em uma praça da região, na quarta-feira (11).
Em consulta aos sistemas ao abordá-lo, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
Além do mandado, os dados apontaram histórico criminal por diversas condenações anteriores que, somadas, ultrapassam quatro décadas de pena.
O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permanece detido e à disposição da Justiça.