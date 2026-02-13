Um homem com mais de 40 anos de condenação e histórico criminal foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba.

A detenção ocorreu durante patrulhamento preventivo em uma praça da região, na quarta-feira (11).

