A Deic de Taubaté deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a Operação “La Famiglia”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação no Vale do Paraíba, Litoral Norte e outras regiões do estado.
Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 9 investigados foram presos e 5 permanecem foragidos.
A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática, Baep e equipes da Polícia Civil de diversas cidades.
Investigação.
Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a prisão de um homem que estava foragido há mais de oito anos por homicídio.
A partir de diligências complementares, os investigadores identificaram a atuação de uma organização estruturada, responsável pela movimentação de grande quantidade de drogas e armas.
As apurações resultaram na expedição das ordens judiciais cumpridas nesta quinta-feira.