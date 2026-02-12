A Deic de Taubaté deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a Operação “La Famiglia”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas com atuação no Vale do Paraíba, Litoral Norte e outras regiões do estado.

Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 9 investigados foram presos e 5 permanecem foragidos.

A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática, Baep e equipes da Polícia Civil de diversas cidades.