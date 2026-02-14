Uma cabeleireira de 33 anos foi atacada com golpes de vidro na porta de casa após tentar intervir em um conflito envolvendo os filhos. Ferida no rosto e no peito, ela precisou de atendimento médico. O caso ganhou ainda mais repercussão após a suspeita publicar mensagens nas redes sociais ironizando o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC

A agressão ocorreu no bairro Balneário Esmeralda, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima, Carla Taize Azevedo de Jesus, relatou à Polícia Civil que os filhos gêmeos, de 12 anos, vinham sendo ameaçados e agredidos por um colega de 11 anos, irmão da suspeita.