Uma cabeleireira de 33 anos foi atacada com golpes de vidro na porta de casa após tentar intervir em um conflito envolvendo os filhos. Ferida no rosto e no peito, ela precisou de atendimento médico. O caso ganhou ainda mais repercussão após a suspeita publicar mensagens nas redes sociais ironizando o ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC
A agressão ocorreu no bairro Balneário Esmeralda, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima, Carla Taize Azevedo de Jesus, relatou à Polícia Civil que os filhos gêmeos, de 12 anos, vinham sendo ameaçados e agredidos por um colega de 11 anos, irmão da suspeita.
Segundo o relato, Carla tentou resolver a situação de forma pacífica e procurou familiares do garoto, mas não obteve retorno. Na última quinta-feira (5), foi até a residência da família para conversar com a mãe do menino. Após a discussão, o clima ficou tenso.
Cerca de quatro horas depois, a mulher identificada como Beatriz Maria Terres Martins foi até a casa da cabeleireira acompanhada de outras duas pessoas. De acordo com a ocorrência, ela teria desferido golpes com um caco de vidro contra Carla, que ficou ferida e ensanguentada. O marido da vítima também sofreu cortes na mão ao tentar defendê-la.
Carla levou oito pontos no rosto e cinco no peito. Após o ataque, a suspeita publicou mensagens nas redes sociais que, segundo a vítima, faziam deboche da situação e mencionavam o sangue derramado, o que gerou revolta entre moradores.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.