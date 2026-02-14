14 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

'Sangue para o capeta beber'; Carla tem rosto rasgado por vidro

Por Da Redação | Praia Grande (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carla Taize Azevedo de Jesus
Carla Taize Azevedo de Jesus

Uma cabeleireira de 33 anos foi atacada com golpes de vidro na porta de casa após tentar intervir em um conflito envolvendo os filhos. Ferida no rosto e no peito, ela precisou de atendimento médico. O caso ganhou ainda mais repercussão após a suspeita publicar mensagens nas redes sociais ironizando o ataque.

A agressão ocorreu no bairro Balneário Esmeralda, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima, Carla Taize Azevedo de Jesus, relatou à Polícia Civil que os filhos gêmeos, de 12 anos, vinham sendo ameaçados e agredidos por um colega de 11 anos, irmão da suspeita.

Segundo o relato, Carla tentou resolver a situação de forma pacífica e procurou familiares do garoto, mas não obteve retorno. Na última quinta-feira (5), foi até a residência da família para conversar com a mãe do menino. Após a discussão, o clima ficou tenso.

Cerca de quatro horas depois, a mulher identificada como Beatriz Maria Terres Martins foi até a casa da cabeleireira acompanhada de outras duas pessoas. De acordo com a ocorrência, ela teria desferido golpes com um caco de vidro contra Carla, que ficou ferida e ensanguentada. O marido da vítima também sofreu cortes na mão ao tentar defendê-la.

Carla levou oito pontos no rosto e cinco no peito. Após o ataque, a suspeita publicou mensagens nas redes sociais que, segundo a vítima, faziam deboche da situação e mencionavam o sangue derramado, o que gerou revolta entre moradores.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.