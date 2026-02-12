Carmen Lúcia Honório Martins morreu aos 63 anos nesta última terça-feira (10) em Jacareí. Ela foi sepultada nesta quarta, no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC
Carminha, como também era chamada, foi uma pessoa alegre e cheia de amigos. Assim, recebeu muitas homenagens após sua partida.
Cida Souza lamentou a morte da amiga. "Meu Deus uma amiga tão alegre, divertida,fazia festas na casa dela e chamava as colegas de trabalho,fomos muito feliz. Descanse em paz. Meus Sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos", disse.
Sirley C. Almeida também não escondeu a tristeza, mas destacou as boas lembranças. "Carminha!! Q a espiritualidade lhe receba com todo carinho q vc merece. Q seja um tranquilo retorno para a Casa do Pai. Por aqui, ficaremos com a saudade e as lembranças dos bons momentos. Siga em paz, dever cumprido. Até um dia. Meus sinceros sentimentos à família e amigos", escreveu.