Carmen Lúcia Honório Martins morreu aos 63 anos nesta última terça-feira (10) em Jacareí. Ela foi sepultada nesta quarta, no cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Carminha, como também era chamada, foi uma pessoa alegre e cheia de amigos. Assim, recebeu muitas homenagens após sua partida.