13 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Deus a receba de braços abertos': adeus, dona Dalila

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Maria Dalila Arruda Gimenzes
Maria Dalila Arruda Gimenzes

Maria Dalila Arruda Gimenzes morreu nesta última terça-feira, aos 73 anos, em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu nesta última quarta (11), no Crematório Campo das Oliveiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC

Muito querida, dona Maria também irá deixar muitas saudades. Nas redes sociais, diversos amigos e familiares se manifestaram.

Cristiane Moraes destacou os momentos de amizade. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos vai em paz minha amiga que Deus receba de braços abertos vai deixar muitas saudades", afirmou.

Maria Aparecida Silvério Nascimento desejou força para a família. "Deus a receba em Sua Glória e conforte os familiares e amigos", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários