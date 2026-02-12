Maria Dalila Arruda Gimenzes morreu nesta última terça-feira, aos 73 anos, em Jacareí. A cerimônia de despedida aconteceu nesta última quarta (11), no Crematório Campo das Oliveiras.
Muito querida, dona Maria também irá deixar muitas saudades. Nas redes sociais, diversos amigos e familiares se manifestaram.
Cristiane Moraes destacou os momentos de amizade. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos vai em paz minha amiga que Deus receba de braços abertos vai deixar muitas saudades", afirmou.
Maria Aparecida Silvério Nascimento desejou força para a família. "Deus a receba em Sua Glória e conforte os familiares e amigos", disse.