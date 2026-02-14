Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira. A vítima, identificada como Wudsom Arcanjo, foi atingida em via pública e morreu no local.
O crime ocorreu no bairro Seac. Moradores relataram momentos de pânico após ouvirem os disparos e acionaram a polícia.
Equipes de segurança isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi recolhido e encaminhado ao serviço funerário.
A motivação e as circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam identificar os responsáveis. Informações podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da polícia.