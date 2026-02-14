Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira. A vítima, identificada como Wudsom Arcanjo, foi atingida em via pública e morreu no local.

O crime ocorreu no bairro Seac. Moradores relataram momentos de pânico após ouvirem os disparos e acionaram a polícia.