OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CRIME

VÍDEO: Momento em que adolescente é assassinado a tiros

Por Da Redação | Jaguaré
| Tempo de leitura: 1 min
Momento em que adolescente é assassinado a tiros

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira. A vítima, identificada como Wudsom Arcanjo, foi atingida em via pública e morreu no local.

O crime ocorreu no bairro Seac. Moradores relataram momentos de pânico após ouvirem os disparos e acionaram a polícia.

Equipes de segurança isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi recolhido e encaminhado ao serviço funerário.

A motivação e as circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam identificar os responsáveis. Informações podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da polícia.

